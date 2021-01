Il Southampton batte il Liverpool e Hasenhüttl scoppia in lacrime ma… : “Ho pianto per il troppo vento”

Inizia con un successo di misura sulla capolista Liverpool il 2021 del Southampton. Una rete di Ings mette a sedere i Reds che rimangono ancora in vetta ma con i rivali del Manchester United pronti al sorpasso dato che devono ancora disputare una gara. Ma la serata di Premier League è stata resa ancora più speciale da un momento di pura gioia ed emozione, quella immensa che deve aver provato il tecnico dei Saints Ralph Hasenhüttl scoppiato in lacrime al triplece fischio.

Sono diventate virali le immagini che ritraggono il mister in ginocchio con il volto visibilmente commosso. Ai microfoni dei media come la BBC, dopo la gara il tecnico ha avuto modo anche di scherzare: “Avevo le lacrime agli occhi, anche a causa del vento”, ha detto Hasenhüttl che poi ha proseguito: “Vedere i nostri ragazzi combattere e dare tutto ciò che hanno, mi rende davvero orgoglioso. Per battere il Liverpool serviva la partita perfetta e penso che l’abbiamo fatta, è stata una gara intensa, la mia voce è quasi andata via. La squadra ha creduto in quello che stava facendo. È stata una serata perfetta”.