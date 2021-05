In Inghilterra, il Wolverhampton ha scelto Fonseca per il dopo Espirito Santo

In casa Wolves si punta al portoghese

Il Wolverhampton ha annunciato nelle scorse ore la separazione con Nuno Espirito Santo ma presto potrebbe esserc già in nome del suo sostituto. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror , non ci sarebbe solo la Fiorentina tra le pretendenti di Paulo Fonseca che in questo weekend terminerà la propria esperienza sulla panchina della Roma, ma anche i Wolves.

Il tabloid inglese, infatti, parla di un forte interesse da parte del Wolverhampton in Premier League per il mister portoghese reduce dalla stagione con i giallorossi. Per la società britannica potrebbe quindi esserci un passaggio di consegne al mister portoghese che avrebbe molta facilità ad ambientarsi nella squadra che vede molti suoi connazionali tesserati. Non ultimo Raul Jimenez, rientrante dopo il grave infortunio alla testa subito a novembre nel match contro l'Arsenal che lo obbligherà a tenere per tutta la carriera un caschetto di protezione per evitare ulteriori danni.