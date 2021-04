Ufficiale – Tottenham: Mourinho esonerato

Lo Special One sollevato dall'incarico

Prima le indiscrezioni dei vari media britannici come Mirror, Telegraph e BBC, poi la conferma della società attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito. Gli Spurs hanno deciso per il licenziamento dello Special One dopo i risultati scadenti fin qui ottenuti. Attualmente settimi in classifica in Premier League, gli inglesi si giocheranno tra una settimana la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. A Mourinho, quindi, non è stata data neppure l'occasione di provare a vincere un trofeo alla guida del club.