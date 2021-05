In Premier League arriva lo scambio di… giubbotti: la richiesta Loca a Bielsa

Bel gesto di fair play al termine della sfida tra Leeds e West Bromwich

Si è conclusa la stagione di calcio in Inghilterra e per l'ultima di campionato in Premier League non sono mancate le sorprese. In campo e fuori. Vedere per credere quanto avvenuto in Leeds-West Bromwich, ma non tra i calciatori, bensì tra i componenti della panchina.