In Premier League sono stufi della VAR: tifoso mette in vendita maglie di protesta

La VAR ha fatto il proprio ingresso anche in terra inglese. La tecnologia sta ricevendo pareri molto discordanti tra loro. C’è chi afferma sia un vantaggio e chi, invece, proprio non vorrebbe che esistesse.

In Premier League, infatti, ecco l’iniziativa di un tifoso che si è presentato al Selhurst Park, stadio del Crystal Palace, con una maglietta anti-VAR. Come riporta anche Sky Sports, il fan ha dato inizio ad una campagna contro la tecnologia con tanto di maglia, anche messa in vendita allo stadio, con la scritta: “It’s not football anymore”. Chissà se la t-shirt avrà avuto successo o no…