Ince accusa Pogba: “Usa lo United come una vetrina”

Non è bastata la roboante vittoria del Manchester United sul Chelsea nella giornata di apertura per togliere Paul Pogba dal mirino delle critiche. Il mercato resta vivo e non accennano a diminuire le voci che vorrebbero il centrocampista francese prossimo a trasferirsi al Real Madrid. L’ex nazionale inglese Paul Ince non ha gradito la mancanza di smentite ufficiali da parte del giocatore ed ha criticato il suo atteggiamento: “Mi chiedo se abbia un occhio sulla porta di uscita. Nessuno sarà totalmente felice e fiducioso fino alla chiusura della finestra di trasferimento in Spagna. Se non dovesse al Real Madrid, come reagirebbe con le sue prestazioni allo United fino a gennaio? E’ stato spesso accontentato ma, se rimanesse, dovrebbe inginocchiarsi vicino al club. Si sta mettendo in vetrina ed è chiaro che vuole firmare per il Real”.