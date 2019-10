Ince attacca De Gea: “E’ un leader e non ha idea di cosa stia succedendo”

Il Manchester United non riesce a rialzarsi e cade ancora, stavolta contro il Newcastle. I Red Devils sono a due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Una situazione definita inaccettabile da David De Gea. Il portiere spagnolo non ha usato mezze misure e toni gentili nell’intervista post partita. Paul Ince ha criticato questa scelta dell’estremo difensore: “De Gea ha intenzione di essere uno dei leader, sul modello di Peter Schmeichel, ma non doveva usare quelle parole. E’ uno dei migliori giocatori, un leader dello United, uno che ha appena firmato un contratto di cinque anni. Sembra che non abbia idea di cosa stia succedendo. Se sei un fan dello United che ascolta il tuo portiere – uno dei principali leader della squadra – in un’intervista simile, avresti ragione a sentirti disonorato”.