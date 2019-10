Ince avvisa Solskjaer: “Il Manchester United potrebbe finire nella parte destra della classifica…”

Avvio di stagione da dimenticare per il Manchester United. I Red Devils, nelle prime otto giornate di Premier League, hanno raccolto solamente nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Un ruolino di marcia che ha messo in discussione la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che in queste ore, attraverso i microfoni di TalkSport, ha ricevuto l’avvertimento dell’ex centrocampista Paul Ince.

RISCHIO – “Credo che sia normale che Solskjaer venga criticato, non solo perché non sta ottenendo risultati, ma anche perché fin qui non è arrivato nessun segnale di miglioramento. Con i giovani ci vuole sempre del tempo, ma anche il Chelsea li ha e sta facendo vedere buone cose. Andando avanti così, lo United potrebbe finire nella parte destra della classifica”.