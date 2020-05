Ince demolisce Pogba: “Prestazioni deludenti, che shock il confronto con Fernandes!”

Sembrava l’inizio di un matrimonio ricco di soddisfazioni. Paul Pogba era tornato con grandi aspettative al Manchester United, pronto a dimostrare tutto il suo talento. A distanza di quattro anni dal suo ritorno all’Old Trafford, la sua esperienza con i Red Devils si è rivelata un flop. Le critiche su di lui non mancano. L’ultima viene da Paul Ince, ex nazionale inglese, parlando a Paddy Power: “Ciò che è deludente è il modo in cui ha recitato, il suo comportamento e le sue prestazioni riflettono che non è sicuro della sua decisione. Lo paragoni a Bruno Fernandes e al suo arrivo allo United, ed è pazzesco. È arrivato e ha iniziato a correre abbastanza rapidamente, conquistando i fan nel processo di apprendistato. Pogba non lo ha mai fatto, e le sue esibizioni sono state a dir poco discontinue. A volte sono state al limite del diabolico, a volte sono state geniali. Quando i giocatori costano simili somme di denaro, i fan si aspettano che siano sempre fantastici, soprattutto quando si gioca per il Manchester United. Le loro aspettative sono molto alte. Le prestazioni sul campo, oltre al suo comportamento fuori dal campo, con il suo agente, non sono un bene per il club”.