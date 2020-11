Ince ne ha per tutti: “Cavani? Era meglio prendere Raul Jimenez…”

Sono giorni davvero bollenti in casa Manchester United. Dopo la brutta figura in Champions League sono piovute tante critiche. Tra i commenti più duri ricevuti dalla squadra di Solskjaer, quelli da parte dell’ex giocatore Paul Ince che in questi giorni ha attaccato prima la società e poi i giocatori. Ultimo a subire le sue parole, Edinson Cavani.

Ince: “Cavani? Era meglio prendere Raul Jimenez”

Indubbiamente l’impatto di Edinson Cavani con il Manchester United non è stato quello atteso e molte delle colpe non sono da attribuire solo all’attaccante ex Napoli e Psg. Lo sa bene Ince che parlando a Ladbrokes ha speso parole piuttosto dure, non tanto sul Matador, quanto sulla scelta del club di prenderlo: “Si vedeva dallo scorso anno che il Manchester United aveva bisogno di un attaccante. Ma hanno preso Ighalo. Potevano prendere per esempio calciatori come Thomas Partey oppure, in attacco appunto, Raul Jimenez. Invece hanno preso Cavani. Lo hanno preso ben sapendo che avrebbe giocato poco. Se devi spendere soldi perché non lo fai giocare? A questo punto era meglio spendere 40 milioni per Raul Jimenez, un calciatore che segna di più”.