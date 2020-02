Ince spaventa il Liverpool: “Van Dijk? Difficile dire di no a Real e Barcellona…”

Una stagione da record, quella che sta vivendo il Liverpool. I Reds, nelle prime ventisei giornate di Premier League, hanno conquistato ben venticinque vittorie ed un pareggio. Un rendimento che, come sottolineato dall’ex centrocampista Paul Ince a Liverpool Echo, farà sì che i pezzi pregiati della formazione di Jurgen Klopp verranno corteggiati dalle big europee nelle prossime sessioni di mercato.

MERCATO – “Ora il Liverpool deve pensare a come poter migliorare in futuro. Hanno alcuni giovani giocatori che potranno solamente crescere, ma nel calcio le cose cambiano. Abbiamo già visto il caso di Coutinho, che venne preso all’improvviso dal Barcellona. Mantenere i migliori, per i Reds, sarà una sfida. Van Dijk? Quando Barcellona o Real Madrid bussano alla tua porta, è difficile dire di no…”.

