Incredibile Cech: da fuoriclasse nel calcio a giocatore di hockey

A volte la vita offre incredibili seconde chance. A Petr Cech è capitato in due occasioni. Nel primo caso è riuscito a tornare a giocare a calcio dopo un terribile infortunio nel 2006, quando una frattura cranica aveva messo a rischio la sua carriera. Il secondo episodio, invece, è molto più attuale: infatti, l’ex Chelsea e Arsenal tornerà a dedicarsi ad una sua passione, l’hockey su ghiaccio. Il portiere ceco farà il suo debutto in NIHL con i Guildford Phoenix già in questo fine settimana. Cech ha dichiarato di essere felice di tornare a praticare uno sport che ha sempre seguito.