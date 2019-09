Incredibile Terry: compra un cane da guardia da 15mila sterline!

John Terry è sempre stato un tipo deciso. In campo gli appassionati lo ricordano con le maglie di Chelsea e West Ham, duro e deciso nei suoi interventi. Ora però l’inglese vuole riproporre la sicurezza trasmessa da difensore anche negli ambienti domestici funestati da una rapina nel 2017. Un furto costatogli diversi oggetti per un valore complessivo di 400.000 sterline. Per evitare il ripetersi di simili disavventure, Terry non ha badato a spese ed ha scelto la soluzione più efficace: acquistare un cane da guardia del valore di 15.000 sterline. Un compagno a quattro zampe perfettamente addestrato per qualsiasi situazione, in modo da garantire sicurezza e tranquillità alla casa.