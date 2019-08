Infortunati, quanto costano? In Premier superati i 200 milioni

Ogni stagione ha una drammatica costante per gli allenatori: la conta degli infortunati. Non c’è anno che passi senza acciacchi di diversa intensità. Ma quanto costano questi problemi fisici? Secondo uno studio effettuato dall’agenzia Marsh e riportato dal Mundo Deportivo, sarebbero oltre 200, per l’esattezza 238, i milioni di euro spesi dalle società della Premier League. Un numero impressionante, da suddividersi in base alle esigenze e agli impegni delle varie società. Chi ha speso di più per curare i propri giocatori è il Manchester City, con 26 milioni sborsati. Una cifra che ha contribuito a rendere la squadra di Pep Guardiola sempre attrezzata sui quattro fronti tenuti aperti fino ad aprile. La formazione più vessata dagli infortuni è stata però il Manchester United con 63 casi.