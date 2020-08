Inter, delineata la strategia per arrivare a Ndombélé: i dettagli

L’Inter prova a piazzare un colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. I nerazzurri, stando a quanto riportato da Don Balon, pare che abbiano tracciato la strategia vincente per arrivare a Ndombélé.

LA STRATEGIA

La dirigenza nerazzurra sembra che abbia intenzione di proporre uno scambio al Tottenham dell’ex José Mourinho: dal momento che la valutazione da parte degli Spurs per il centrocampista francese è eccessiva per le casse interiste (circa 60 milioni di euro), un compromesso potrebbe trovarsi facendo arrivare in Inghilterra Skriniar e Perisic per Ndombélé. Una trattativa che andrebbe limata e perfezionata, soprattutto trovando un accordo per quel che riguarda il conguaglio economico a favore di uno dei due club, ma la strada adesso è stata tracciata.

IL RENDIMENTO

Nel corso dell’ultima stagione in Inghilterra Tanguy Ndombélé, centrocampista classe 1996, è riuscito a collezionare 28 presenze condite da 2 reti e 4 assist. Malgrado sia un buon calciatore, soprattutto in ottica futura, Mourinho davanti alla proposta di scambio dell’Inter potrebbe cedere il francese per avere un maggiore assortimento nel reparto avanzato e difensivo.