Inter, fari puntati su un giocatore del Chelsea per la difesa

Il calciomercato dell’Inter ha già avuto inizio con l’arrivo a Milano di Hakimi dal Real Madrid, attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Ma non è finita qua: la dirigenza nerazzurra progetta un altro colpo per la difesa di Antonio Conte.

FORZA SULLE FASCE

Il calciomercato dell’Inter per quel che riguarda gli ingressi sulle corsie non si fermeranno all’innesto di Hakimi. Marotta sta già progettando di rafforzare la squadra nerazzurra seguendo le indicazioni di Antonio Conte, alla ricerca di giocatori dalla spiccata fisicità, in grado di garantire una buona copertura in difesa e un buon supporto in fase offensiva. Il giocatore che corrisponde a questo identikit potrebbe arrivare proprio dal Chelsea, la squadra che il tecnico pugliese ha allenato per due stagioni.

DA LONDRA CON FURORE

Il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra, su forti pressioni del tecnico Antonio Conte. Il giocatore incarna tutte le caratteristiche richieste dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, e la trattativa col Chelsea potrebbe non essere così difficile considerati i buoni rapporti tra i due club. Marotta sta cercando una formula di trasferimento che consenta all’Inter di non pesare eccessivamente sul bilancio della Società di Suning, e la disponibilità del giocatore al trasferimento in Italia potrebbe essere una pedina fondamentale per sbloccare la trattativa. Antonio Conte e Emerson Palmieri, un connubio che finalmente potrebbe diventare realtà con la maglia nerazzurra addosso.