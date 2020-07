Inter, sfida al Psg per una stella del Manchester United

Dopo alcune prestazioni sottotono l’Inter di Antonio Conte ha risposto alle critiche con vittoria netta 3-1 sul Torino. I nerazzurri hanno agganciato così la Lazio al secondo posto anche se nei post partita l’allenatore salentino ha più volte fatto intendere che la rosa della squadra non è ancora in grado di competere per lo scudetto.

L’INTER BUTTA L’OCCHIO IN PREMIER

Ecco quindi che la società nerazzurra sarebbe al lavoro per arricchire la squadra di talento e per questo motivo le attenzioni sarebbero ricadute in Premier. Il Manchester United dalla ripresa ha viaggiato a grandi ritmi fermandosi però ad un punto dalla Champions League. Uno dei protagonisti della rimonta dei Red Devils è sicuramente Anthony Martial che finora in campionato ha messo a segno 20 gol e 7 assist quest’anno attirando inevitabilmente le attenzioni di qualche big, tra cui anche il Paris Saint-Germain. L’attaccante ex Monaco però piace tanto anche all’Inter e secondo quanto riportato da SportWitness la società nerazzurra potrebbe avanzare un’offerta. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma Marotta potrebbe trattare a ribasso inserendo anche Skriniar nella trattativa.