Inter, le richieste dello United per Sanchez

L’Inter in vista degli impegni in Europa, ma soprattutto per il campionato che verrà, intende trattenere in rosa Alexis Sanchez, con il Manchester United che però non intende fare sconti.

RINATO

Il calciatore ex Udinese da quando è atterrato a Milano ha cominciato ad esprimere delle buone prestazioni, che gradualmente hanno convinto sempre di più Antonio Conte e la dirigenza interista a fare uno sforzo per tentare di trattenerlo. Nel corso dell’ultimo campionato Sanchez ha collezionato 22 presenze, condite da 4 gol e 9 assist, riuscendo a dare alla squadra un apporto determinante in termini di esperienza e qualità.

LA RICHIESTA

Stando a quanto riportato dal Daily Express, la richiesta dei Reds per il calciatore cileno è di 17 milioni di euro. La dirigenza interista vorrebbe abbassare la pretesa degli inglesi cercando di trovare un accordo vicino ai 10 milioni di euro, ma la trattativa è tutt’altro che scontata. Altro scoglio da risolvere, infatti, sarà anche l’ingaggio del calciatore, che con il Manchester United guadagnava 20 milioni di euro a stagione.