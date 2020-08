Inter, Mourinho bussa alla porta…per un difensore

Con José Mourinho l’Inter ha vissuto momenti che mancavano da 45 anni ovvero la vittoria della Champions League, coronata poi con il trionfo in campionato e in Coppa Italia. Quel ‘triplete’ che lo stesso Mourinho rinfacciò ai tifosi della Juventus durante un match tra i bianconeri e lo United.

MOURINHO VUOLE SKRINIAR

L’attuale allenatore degli Spurs ha vissuto un anno non semplicissimo alla guida degli Spurs. Al portoghese va dato il merito di aver preso una squadra in grandissima difficoltà e averla portata al sesto posto. Per fare un campionato di vertice l’ex allenatore del Real Madrid vuole una squadra in grado di reggere lo scontro con le big 4 della Premier. Ecco quindi che Mou vorrebbe partire dalla difesa per ricostruire il gruppo. Uno degli obiettivi dello Special One gioca proprio nella sua Inter e porta il nome di Milan Skriniar. Il giocatore rientrerebbe nell’affare Ndombele, obiettivo dell’Inter. Trattandosi di un giocare così importante, bisognerà vedere se Conte se ne priverà o no. A riportare la notizia è SportWitness che afferma che l’allenatore portoghese sta spingendo molto per questa operazione.