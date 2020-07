Inter, obiettivo Ndombélé: la strategia per arrivare al calciatore

Il calciomercato dell’Inter inizia ad accendersi, con le ricerche da parte del team di mercato nerazzurro che adesso si stanno concentrando su un centrocampista da regalare ad Antonio Conte.

MUSCOLI IN CAMPO

Antonio Conte vuole costruire una squadra parecchio muscolare, specialmente nella zona centrale del campo. Le caratteristiche dei centrocampisti interisti in questo momento sono lontani dalla prospettiva desiderata dall’ex tecnico del Chelsea, ed è per questa ragione che Marotta sta scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto per la rosa nerazzurra. Il nome ideale pare che sia stato trovato in Inghilterra, tra le fila del Tottenham.

LA STRATEGIA

Tanguy Ndombélé è l’obiettivo numero uno per rinforzare la zona mediana del campo della società di Suning. Non sarà facile arrivare al centrocampista, dal momento che gli Spurs hanno investito per lui l’anno scorso 60 milioni di euro per acquistarlo dal Lione; ciononostante il giocatore non è un incedibile, dal momento che Mourinho non lo ritiene uno degli elementi indispensabili per la ricostruzione della squadra. Su questa base potrebbe essere imbastito uno scambio: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico portoghese avrebbe indicato Milan Skriniar come uno dei candidati ideali per rinforzare la propria difesa, e ad Appiano Gentile sembra che l’idea di scambiare lo slovacco per ottenere il francese non sia così sgradita.