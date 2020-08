Inter, ricordi Kovacic? Eletto miglior giocatore del Chelsea della stagione

Ha trovato la sua dimensione in Premier League. Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, si è preso i blues e si fa rimpiangere dai suoi ex tifosi di Real Madrid e Inter. Il giocatore croato è stato eletto il migliore della stagione degli inglesi.

Kovacic: il migliore per i tifosi

L’ex centrocampista tra gli altri anche dell’Inter, è stato eletto dai tifosi del Chelsea come “giocatore dell’anno” per la stagione 2019-2020 da poco conclusa. Una decisione che è stato comunicata direttamente dalla società inglese attraverso i propri canali ufficiali. La votazione e premiazione è avvenuta totalemente per via telematica viste le restrizioni per la pandemia di Covid-19 e ha visto Kovacic trionfare. Il centrocampista ha collezionato 47 presenze totali, con due gol e tre assist.

Negli ultimi anni, questo prestigioso riconoscimento era stato dominato da Eden Hazard che era riuscito a vincerlo ben 4 volte dal 2014. I soli Willian e Kanté era riusciti ad interrompere il suo dominio. Adesso, tocca a Kovacic, forse grande rimpianto di Real Madrid e soprattutto Inter…

Questi i vincitori del premio delle ultime stagioni in casa Chelsea:

2014 – Eden Hazard

2015 – Eden Hazard

2016 – Willian

2017 – Eden Hazard

2018 – N’Golo Kante

2019 – Eden Hazard

2020 – Mateo Kovacic

