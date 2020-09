Ivanovic, troppa voglia di Premier League: “Mi mancava il calcio inglese. Al West Bromwich un nuovo inizio”

Branislav Ivanovic torna in Premier League. Il difensore serbo è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore dal West Bromwich Albion che si è assicurato un centrale di assoluta esperienza e grande affidabilità. Dopo tre anni in Russia, in forza allo Zenit San Pietroburgo, l’ex Chelsea fa ritorno in terra inglese e ammette che non vedeva l’ora di riassaporare l’aria “british”.

Ivanovic: “Volevo tornare da tempo”

Attraverso i canali ufficiali del West Bromwich, Ivanovic ha raccontato la sua voglia di mettersi in gioco di nuovo nel campionato inglese: “Mi mancava il calcio inglese, lo stile, tutto. Volevo tornare qui già l’anno scorso, ma non è successo. Ora sono felice di essere qui e cercherò di mostrare il mio lato migliore”.

E ancora: “In tanti si ricordano di me per l’esperienza al Chelsea, ma adesso credo di poter dare ancora di più. Sono assolutamente cambiato. Certo, il mio nome è ancora legato ai blues per il mio passato ma ora apro un nuovo capitolo. Prima di tutto penso a lavorare bene per essere pronto a questa nuova avventura in Premier League”.

