James, il mancato passaggio al Leeds diventato occasione: “Lanciai il telefono, ma qualche mese dopo arrivò lo United”

Era il gennaio 2019 e Daniel James era in procinto per firmare per il Leeds. All’epoca il giovane calciatore gallese era allo Swansea e stava per essere ceduto. Qualcosa, però, come spesso accade nelle trattative di mercato, andò storto e il classe si ritrovò da solo senza sapere quale sarebbe stato il suo futuro.

A raccontare quegli attimi è stato proprio l’attuale centrocampista gallese del Manchester United ai microfoni del podcast Living the Dream che, in un certo senso, deve dire grazie proprio a quell’inconveniente che gli consentì, pochi mesi dopo, di fare il vero salto di qualità.

SALTATA – “Sono andato a Elland Road alle 18, avevo anche già fatto le foto con la maglia e alcune interviste”, ha detto James. “Ma i vertici societari volevano che uscisse tutto la mattina dopo. Non so, ma era strano. Erano le 21 e avrei dovuto firmare tutto. Molti hanno iniziato a scrivermi ‘cosa succede?’. Io non lo sapevo. Dopo 15 minuti ho pensato che tutto stesse saltando”. E in fatti. “A quel punto ho chiamato il presidente dello Swansea per chiedergli che cosa stesse succedendo. L’affare non si è chiuso, erano tutti impazziti. Ho lanciato il mio telefono, ho pensato che non fosse reale. L’amministratore delegato del Leeds non era felice. Devo dire che è stata una situazione imbarazzante”.

OCCASIONE – Ma dal mancato passaggio al Leeds, ecco arrivare l’occasione di una vita al Manchester United solamente pochi mesi dopo: “Erano solo chiacchiere all’inizio e onestamente non pensavo ci sarei arrivato. Ancora non ci credo! Sono stato davvero bene allo Swansea, ma sentire che lo United mi cercava era surreale. Era il mio primo anno da professionista perché la stagione prima ero in prestito e non giocavo…”.