James Rodriguez all’Everton: in Colombia la Torre Colpatria di Bogotà si tinge di blu…

Il grande colpo dell’Everton è stato accolto in tutto il mondo. James Rodriguez è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore di Toffees e anche in Colombia, terra natale del trequartista, il suo trasferimento in Inghilterra dal Real Madrid è stato accolto in modo entusiasmante.

James Rodriguez: la Torre Colpatria di Bogotà si tinge di blu

Arrivano fino a Bogotà, capitale della Colombia, le celebrazioni per lo sbarco di James Rodriguez all’Everton. Lo stesso club inglese ha voluto mostrare quanto avvenuto nella terra natale del suo nuovo calciatore. Attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato le immagini della Torre Colpatria, grattacielo di 50 piani che “comanda” la città di Bogota, colorata con i colori sociali tipici dei Toffees. L’acquisto dell’ex Real Madrid ha davvero coinvolto tutti. Come coreografia aggiuntiva, il numero 19, quello scelto dal trequartista, appariva e girava attorno alla struttura. Una coreografia assolutamente memorabile.