James Rodriguez fissa gli obiettivi dell’Everton: “Vogliamo posto in Champions League. Non dobbiamo fallire”

Una prima in campionato non certo semplice per l’Everton di Carlo Ancelotti che questa sera sfiderà il Tottenham di José Mourinho. Ad aiutare il mister italiano ci sarà anche il nuovo arrivato James Rodriguez che ha parlato in modo molto diretto ai microfoni del Telegraph in merito agli obiettivi della società inglese.

James Rodriguez: Everton in Champions League

“La dirigenza del club prende sul serio un posto in Champions League. È importante per me la loro voglia di raggiungere tale obiettivo”, ha detto James Rodriguez. “Dobbiamo entrare in Champions League. Per farlo occorrerà essere costanti per tutta la stagione. Non dobbiamo fallire”. E sul suo approdo all’Everton e sulla fase di ambientamento al calcio inglese: “Devo dire la verità, in squadra ci sono tanti giocatori che arrivano dal Sud America quindi per me è stato più facile adattarmi. Non solo in campo ma anche in città. Prima di venire qui ho parlato con Mina e con Modric per chiedere qualche impressione sul campionato. Poi ho guardato diverse partite. Le gare sono molto intense e veloci”.