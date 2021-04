James Rodriguez, la cura Ancelotti funziona: 100 gol in Europa e fa meglio di Pogba…

32 gol col Porto, 10 col Monaco, 37 con la maglia del Real Madrid, 15 con quella del Bayern Monaco e, nelle ultime ore 6 con la divisa dell’Everton. James Rodriguez taglia il traguardo delle 100 marcature in Europa e lo fa nella sfida contro il Crystal Palace, poi pareggiata dai suoi per 1-1.

Il fantasista, arrivato a parametro zero in Premier League, era assente per infortunio da circa un mese, ma nell’ultima sfida di campionato non ci ha messo tanto per lasciare il segno: al 56′ minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano che vale la rete numero 100 da calciatore in Europa.

I numeri di James Rodriguez

In questa stagione James Rodriguez ha disputato 21 gare e ha collezionato ben 6 reti e 8 assist. Un bottino che, secondo ESPN UK lo mette davanti a giocatori del calibro di Paul Pogba, Bernardo Silva e Kai Havertz in quanto a partecipazioni in azioni da gol (gol ++ assist).

Su Instagram è lo stesso colombiano a ripercorrere le sue tappe europee con le immagini con le diverse maglie indossate e un messaggio: “Felice, 100 in Europa. E anche di più. Continuiamo a migliorare”.