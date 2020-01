Jamie Redknapp esalta Van Dijk: “Ha trasformato il Liverpool”

Una stagione da favola, quella che sta vivendo il Liverpool. I Reds, nelle prime ventuno giornate di Premier League, hanno collezionato ben venti vittorie ed un pareggio, con un distacco ormai abissale dalle inseguitrici. Il titolo per la formazione di Jurgen Klopp, che nella passata stagione ha conquistato la Champions League, sembra ormai quindi ad un passo. Un rendimento stratosferico che secondo Jamie Redknapp ha un segreto: Virgil van Dijk. Queste le parole dell’ex difensore al Daily Mail.

DIFESA – “Il successo dei Reds parte da dietro. Hanno un portiere che dà sicurezza come Alisson, due grandi terzini come Alexander-Arnold ed Andy Robertosn, mentre in mezzo hanno Van Dijk: chiunque potrebbe giocare al suo fianco e farebbe bene. Non ho mai conosciuto un giocatore che abbia trasformato così una squadra come ha fatto lui”.

