Joe Cole esalta Salah: “Si è trasformato in Messi…”. E l’egiziano batte anche… Suarez

Due gol per regalare tre punti al Liverpool ed entrare nella storia dei Reds. Mohamed Salah si regala una serata magica nella sfida di Anfield contro il Watford. L’egiziano e la sua doppietta portano la squadra di Klopp ancor più pesantemente al comando del campionato. Tanti complimenti per l’attaccante ex Roma, anche da chi, come Joe Cole, ex calciatore, ha scritto pagine importanti della storia del calcio inglese.

COME MESSI – Parlando a BT Sport, Joe Cole ha paragonato l’egiziano al sei volte Pallone d’Oro Lionel Messi: “Il passaggio di Mané nello spazio è delizioso, ma la rete di Salah… wow!”, ha detto l’ex centrocampista sulla prima rete dell’egiziano segnata di destro. E ancora: “Aveva detto che voleva migliorare di destro. Beh, quel tocco. Un tocco alla Messi per spostarsi la palla e tirare. Credo che pochi calciatori abbiano quelle capacità”.

NELLA STORIA – Ma per Mohamed Salah arriva anche un particolare record come ciliegina dopo la prestazione in campionato. Infatti, l’egiziano è entrato nella leggenda del club inglese superando per numero di gol mostri sacri come Fernando Torres e Luis Suarez. 84 le reti di Salah, contro le 82 dell’attuale bomber del Barcellona e le 81 dello spagnolo. Un weekend magico per lui!.