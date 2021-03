Jorginho, frecciata a Lampard? “Prima si giocava a lanci lunghi. Kanté e Kovacic corrono più di me…”

Non lo dice apertamente, ma dalle sue parole si comprende come lo stile di gioco del Chelsea targato Lampard non fosse l’ideale per la squadra e per le sue caratteristiche. Jorginho, centrocampsita dei blues, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club di Londra, ha commentato la situazione dei londinesi sotto la guida del nuovo mister Tuchel sottolineando come i risultati davvero straordinari fin qui ottenuti siano frutto di un cambio di stile notevole.

Jorginho e la frecciata ‘velata’ a Lampard

“L’allenatore vuole che abbiamo il controllo della partita, giocando da dietro, anche quando arriva la pressione”, ha esordito Jorginho sullo stile di gioco del Chelsea sotto la guida di Tuchel. “Secondo me è un buon modo di giocare a calcio e devo dire che mi piace e mi diverto. Penso che sia meglio per le mie caratteristiche rispetto al giocare a palle lunghe e provare a recuperare le seconde palle”, ha detto l’italiano sottolineando in modo piuttosto chiaro come il gioco dei blues sotto la precedente gestione targata Lampard non fosse l’ideale.

Sui compagni di reparto Kovacic e Kanté, il centrocampista ha poi aggiunto: “Quando c’è Kovacic con me so cosa fare. Il suo stile è giocare corto, venire verso la palla, quindi so se vuole giocare uno-due o quando vuole un po’ di spazio per andare avanti e dribblare. Cerco solo di aiutarlo o di dargli lo spazio. Dargli un’opzione – qualunque cosa gli serva per uscire dalla situazione di gioco”.

Lo stesso diciamo avviene con Kanté. Quando giochi con i tuoi compagni e amici, devi capirti e capire anche le loro caratteristiche. Quindi, so che Kanté ha un grande forza e potenza, quindi gli dico quando può voltarsi. Gli dico ‘Turn’, ‘Man on!’. E cose simili per dirgli se e quando faccio il passaggio corto oppure no. Kanté e Kovacic hanno due grandi cervelli sì, ma anche anche tanta gamba. Corrono più di me però…”.