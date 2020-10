Jorginho si improvvisa… insegnante d’inglese: “Provo ad aiutare Thiago Silva anche se non sono molto bravo”

Leader del centrocampo e adesso anche… insegnante di inglese. In casa Chelsea si può contare sulle doti di Jorginho, non solo quelle in campo a quanto pare. Infatti, come lui stesso ha raccontato al Sun, come riferisce anche il Daily Mail, il classe 1991 ex Napoli ha deciso di dare una mano con la lingua al neo arrivato Thiago Silva, evidentemente non tra i più esperti con l’inglese…

Jorginho: “Provo ad insegnare alcune parole d’inglese a Thiago Silva”

“Gli ho insegnato alcune parole, più che altro quelle utili in campo. “Uomo”, “Gira”, “Cambia lato”, insomma quelle cosa che si possono dire durante le partite”, ha detto Jorginho. “Cerchiamo di aiutarci a vicenda. È quello che si fa in un gruppo, dentro e fuori dal campo. Lui è felice qui. È dotato di una grande personalità, un grande giocatore con molta esperienza. Sta aiutando tutti noi come gruppo, i giocatori più giovani, tutti”. “Come comunichiamo? Beh un modo lo troviamo. Con le mani spesso. Io ad esempio cerco di dare le informazioni in campo gesticolando. Poi, quando lui ha qualche domanda o qualche dubbio mi chiede e io cerco di aiutarlo se posso. E preciso se posso perché diciamo che anche il mio inglese non è proprio il massimo…“.