Jorginho si prende il Chelsea. E dall’Inghilterra “ringraziano” Sarri

Il nuovo Chelsea scopre di avere un punto di forza piuttosto sorprendente: Jorginho. Il centrocampista azzurro si sta rivelando preziosissimo per lo scacchiere tattico di Frank Lampard, bravissimo ad avere l’intuizione di avanzare la posizione del giocatore. Il rendimento dell’ex azzurro è decisamente aumentato positivamente, al punto da far ricredere i tantissimi scettici che avevano accolto il suo arrivo in Premier League nella scorsa stagione. Così, dopo un’annata vissuta tra alti e bassi, Jorginho si sta prendendo il Chelsea. E gli ex detrattori iniziano a ringraziare Maurizio Sarri per averlo portato in Inghilterra. Lo riporta il Daily Mail nel suo titolo sul giocatore. “Grazie Maurizio”, pensano e ripetono i suoi ex tifosi. Con un Jorginho così è difficile dar loro torto.