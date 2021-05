Jorginho: “Un vantaggio conoscere il City. E pensare che volevo smettere”

Il centrocampista proverà a guidare i Blues verso la vittoria in Champions League

C'è anche un italiano a prendere parte a questa finale. Si tratta di Jorginho che sogna di sollevare il trofeo più ambito dopo l'Europa League 2019. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "E' incredibile, più vicini siamo alla partita e più si sente. E' una bella cosa, si creano sempre più motivazioni per arrivare al top a questa partita. Penso spesso al mio percorso, specialmente quando arrivano queste belle sorprese del calcio. Penso a quello che ho passato e da dove sono venuto. Il ricordo che fa più male? Il momento in cui volevo mollare il calcio, a 17 anni. Ma mia mamma e mio papà non me l'hanno lasciato fare, sono orgoglioso dei miei genitori. Questa non è stata una stagione semplice, ma siamo qua perché ce la siamo meritata. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo sempre creduto, questo gruppo di ragazzi che lavora tanto merita di essere qua. Conoscere il City è un vantaggio? Lo conosciamo e può essere un bene. Siamo abituati ad affrontarli. Vale per entrambi, il City è forse la squadra più forte al mondo, sarà dura ma daremo tutto per portare a casa questa coppa. Sarà una gara dura, con tanta corsa. Ma penso sia una bella partita, con due squadre che cercheranno di giocare a calcio".