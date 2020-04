Juan Mata esalta Hazard: “Eden il miglior giocatore della Premier League di tutti i tempi…”

Compagni al Chelsa, ma anche rivali sul campo negli anni successivi. Juan Mata e Eden Hazard si conoscono bene, ed è proprio per questo che lo spagnolo non esita un attimo a nominare il belga come il giocatore più forte della storia della Premier League.

IL MIGLIORE – Parlando al sito ufficiale del Manchester United, Juan Mata ha esaltato le doti del furetto belga passato questa estate al Real Madrid: “Il miglior giocatore di sempre del campionato inglese? Beh, mi piaceva giocare con lui ma anche contro di lui. Per me, per molti anni è stato il migliore in campionato dico Hazard. Eden potrebbe vincere le partite da solo. Mi sono allenato con lui e so quanto sia bravo. Nel Real Madrid è stato molto sfortunato per gli infortuni, ma sono sicuro che mostrerà il suo vero livello quando è in forma”. E sugli altri top player avuto come compagni e rivali, Juan Mata ha aggiunto: “Ci sono altri calciatori che posso ricordarmi della storia della Premier League. Posso nominare alcuni dei miei ex compagni di squadra, ad esempio Wayne Rooney. Ma anche Ryan Giggs e Paul Scholes dovrebbero essere in questo elenco. E se si parla di Chelsea, ci saranno Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba. È difficile sceglierne uno”.

HAZARD E I PROBLEMI COL CIBO