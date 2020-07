Juventus attenta, il Chelsea mette nel mirino un tuo obiettivo di mercato

Il cammino in campionato della Lazio è stato fin qui sorprendente. Le ultime due battute d’arresto hanno messo a serio rischio l’obiettivo scudetto, ma questo non toglie al capolavoro architettato da Simone Inzaghi. Nella squadra biancoceleste spiccano giocatori che fanno gola a tante big italiane e non solo e uno di questi è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic.

IL CHELSEA TENTA MILINKOVIC-SAVIC

Non è una novità di oggi che il centrocampista serbo sia da tempo oggetto del desiderio di Agnelli, ma il cartellino del giocatore è al momento troppo elevato per le casse bianconere, almeno per il momento. Lotito ha sempre sparato cifre importanti per portare via il giocatore ambito anche in Premier League. In passato il Manchester United aveva fatto un sondaggio per Milinkovic-Savic e da poco un’altra squadra inglese avrebbe manifestato il suo interesse. Stiamo parlando del Chelsea. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i Blues potrebbero fare un tentativo per il giocatore. Questo dà la dimostrazione della volontà di Abrahmovic di voler costruire una squadra da titolo dopo gli arrivi di Werner e Ziyech. I quotidiani inglesi affermano che le prossime settimane saranno decisive per l’evolversi della trattativa.