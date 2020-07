Juventus, nel mirino giocatore del Wolverhampton ma che fa gola al City

La Juventus ha messo nel mirino il giocatore voluto da Guardiola al Manchester City. Il team di mercato bianconero è alla ricerca di giocatori che siano in grado di adattarsi all’interno degli schemi di Sarri, nel tentativo di costruire una squadra che sia maggiormente a immagine e somiglianza del proprio allenatore.

A SUA IMMAGINE

Paratici cerca giocatori che possano essere inseriti in un contesto di squadra da plasmare a somiglianza di Maurizio Sarri. Nel mirino ci sono esterni offensivi utili all’interno del 4-3-3, con grandi doti atletiche e tecniche, soprattutto nel caso in cui Douglas Costa dovesse partire, viste le numerose richieste ricevute fin qui per l’attaccante brasiliano. Non sono pochi i punti interrogativi per la prossima stagione bianconera, ma in mezzo a questi si tenta di piantare alcuni punti fermi da cui ripartire e in cui inserire i primi tasselli del campionato 2020/21.

IL PUPILLO DI GUARDIOLA

La Juventus sta facendo una grande concorrenza al Manchester City per Adama Traorè, esterno offensivo in forza al Wolverhampton. L’attaccante spagnolo è valutato circa 30 milioni di euro, e la società britannica difficilmente lo lascerà andare per una cifra inferiore. Le grandi doti tecniche e atletiche del ragazzo hanno stregato persino Pep Guardiola, secondo quanto riporta Espn, e adesso l’allenatore ex Barcellona sarebbe pronto a fare di tutto pur di averlo nella sua rosa in vista della prossima stagione. La Juventus prova a costruire una squadra su misura per Sarri, ma la concorrenza non manca: sarà necessario muoversi in anticipo per evitare che le altre soffino via gli obiettivi di mercato bianconeri.