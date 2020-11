Kane, bomber a chi? Nessuno come lui per assist. E batte pure… se stesso

Centravanti totale. Harry Kane si conferma bomber e assist-man per i compagni. L’attaccante inglese del Tottenham festeggia la vittoria dei suoi sul Manchester City e mette in bacheca anche un curioso record che lo vede protagonista non per i gol segnati, sempre tanti, ma per le assistenze ai compagni.

Kane: re degli assist

9 assist in altrettante partite disputate in Premier League in questa stagione. Non male per chi, di ruolo, fa il centravanti e non delude neppure sotto l’aspetto realizzativo. Harry Kane si riscopre al servizio della squadra e dei suoi compagni (Son su tutti). Come riporta Opta, il centravanti inglese è assolutamente da record. Non solo ha battuto se stesso ma nessuno, al momento, ha fornito più assist di lui in campionato.

Per Kane, nelle ultime tre stagioni, erano arrivati “solo” 8 assist. Adesso, in un’unica annata, sono già ben 9. E siamo solo all’inizio…