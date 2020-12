Kane, ci risiamo: intervento su Gabriel e polemica sullo stile di gioco. “Rischia di spezzare il collo ai rivali”, “Gioca sporco e non è la prima volta”

Harry Kane ci ricasca e questa volta rischia grosso. Anzi, in realtà ad avere la peggio sarebbe potuto essere Gabriel, calciatore dell’Arsenal. Nel derby di Londra tra il Tottenham e i Gunners, il centravanti Spurs è stato protagonista con una prova davvero unica impreziosita anche da un gol, quello che è valso il 2-0. Peccato che la giornata del centravanti sia macchiata da quello che sui social è giudicato come l’ennesimo intervento “sporco” e “scorretto” della stagione.

Kane: polemica per il suo stile di gioco

Il centravanti di José Mourinho è stato protagonista del cosidetto ponte su un avversario. Un gesto che Kane compie molto spesso e, da tanti utenti, ritenuto intenzionale e scorretto oltre che estremamente pericoloso. Allo scadere della sfida tra Tottenham e Arsenal, l’attaccante Spurs sembra quasi attendere l’arrivo di Gabriel per cercare il fallo. Peccato che per ottenere una punizione e far scorrere il tempo, rischi di fare molto male al rivale. Per Kane, come sottolineano molte persone amanti della Premier League, non è la prima volta.

Diverse sono state le persone a ricordare cosa Kane abbia già fatto al centrocampista del Brighton Adam Lallana e al difensore del West Ham Aaron Cresswell. Migliaia di messaggi sono apparsi contro l’attaccante Spurs criticandone lo stile di gioco. “Così rischia di spaccare l’osso del collo ai rivali”, ha scritto qualcuno. “Dovrebbe essere punito. Lo fa sempre di proposito”. “Basta con questo gioco sporco”. Vedremo se la Federcalcio verrà attirata da questa grande polemica nei confronti dell’attaccante.