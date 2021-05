Kane da record in Premier League: terza Scarpa d’Oro di fila come Shearer

Grande risultato per il centravanti del Tottenham

Il suo futuro è ancora incerto ma anche in quella che potrebbe essere stata l'ultima stagione con la maglia del Tottenham , Harry Kane si è confermato autentico bomber in Premier League. L'attaccante inglese, infatti, al termine della stagione, si porta a casa un eccellente bottino di marcature che gli vale la Scarpa d'Oro . La terza di fila della sua carriera.

Un risultato che, come riporta Opta, lo porta nell'Olimpo dei centravanti della massima competizione inglese. Kane, infatti, ha eguagliato il record di Alan Shearer (anche lui capocannoniere per tre volte) e ha avvicinato ulteriormente Thierry Henry, riuscito in quest'impresa in ben quattro occasioni.