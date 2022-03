Kane detta condizioni per restare al Tottenham: conferma di Conte è una di queste

Il bomber vuole delle garanzie per restare in maglia Spurs

Harry Kane detta le condizioni per la sua permanenza al Tottenham . Sono stati mesi caldi per il centravanti Spurs che sembrava destinato all'addio dopo Euro 2020. Il Manchester City era alla finestra eppure, il bomber e capitano ha deciso di restare nella sua Londra.

Adesso, come spiega il Daily Express, il 10 del Tottenham avrebbe anche aperto ad una permanenza a lungo termine a patto che la società soddisfi due richieste. La prima condizione di Kane è la permanenza di Antonio Conte in panchina. Il tecnico italiano è visto come una garanzia di successo e con duro lavoro il centravanti crede di poter finalmente alzare un trofeo con gli Spurs. In secondo luogo è necessaria la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.