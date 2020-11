Kane fa esultare Mourinho: Tottenham primo. E i tifosi chiedono: “Stop the count!”

Serve sempre lui, Harry Kane, per risolvere le partite più complesse del Tottenham. Il centravanti inglese segna proprio nel finale del match contro il West Bromwich Albion con un colpo di testa perfetto che scavalca il portiere avversario. E’ una rete pesantissima sia per il risultato, che era bloccato sullo 0-0, che per la classifica. Infatti, attualmente, gli Spurs si issano in testa alla classifica, davanti a Southampton e Liverpool.

I tifosi sui social sono già scatenati. C’è chi elogia Kane per la sua prolificità e chi sogna in grande. Ma tutti, con ironia, si allineano al tweet virale di Donald Trump durante le elezioni negli USA: “Stop the Count”. Fermare il campionato ora sarebbe davvero paradisiaco per gli Spurs…