Kane fissa gli obiettivi: “7-8 vittorie per la Champions League”

Prima l’infortunio poi lo stop forzato per l’emergenza coronavirus che, paradossalmente, per Harry Kane è stata positiva perché gli ha permesso di non saltare troppe partire e, anzi, tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato.

In un’intervista rilasciata al sito ufficiale del Tottenham, il centravanti inglese ha spiegato chiaramente gli obiettivi degli Spurs per questa parte finale di stagione: “Dobbiamo cercare di finire tra le prime quattro”, ha sentenziato Kane. “Abbiamo una grande partita contro il Manchester United subito alla ripresa in campo e se facciamo due calcoli, realisticamente dovremo vincere sette o otto delle partite che ci restano per qualificarci alla prossima edizione della Champions League. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo assicurarci di finire con forza se vogliamo giocare nel torneo nella prossima annata”.

Il Tottenham in questo momento si trova in ottava posizione a quota 41 punti e ha davanti Sheffiel United, Wolverhamtpon, Manchester United e Chelsea oltre al trio di vetta Liverpool, Manchester City e Leicester.