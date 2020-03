Kane minaccia il Tottenham: “Senza le giuste condizioni, posso lasciare”

Dopo una stagione esaltante, terminata con la finale di Champions, il Tottenham ha vissuto un’annata altamente deludente. Subito esclusa dalla lotta per il titolo, ha salutato presto le coppe nazionali e infine anche la Champions League. Il futuro non è roseo per gli Spurs, che rischiano di perdere anche il proprio bomber Harry Kane. Il centravanti inglese, infatti, ha fatto capire di poter lasciare il club londinese nel corso di un’intervista a Sky Sport: “Non potrei dire di sì e non potrei dire di no. Amerò sempre gli Spurs, ma ho sempre detto che se non mi sento che stiamo andando nella giusta direzione, allora non rimarrò lì. Sono molto ambizioso, voglio diventare un giocatore di punta”.

RIMPIANTI – Certamente non mancano i rimpianti per le ultime stagioni che hanno visto il Tottenham sfiorare vari titoli, senza mai conquistare un trofeo: “Per un paio d’anni abbiamo avuto una squadra fantastica, ma per un motivo o per l’altro non siamo stati in grado di vincere titoli. Guardandoci dall’esterno, si nota che abbiamo una squadra per vincere. E tutto questo è qualcosa di difficile da accettare come giocatore. Voglio vincere in tutto ciò che faccio, ma quando ci avviciniamo e non ci si riesce, è difficile da accettare. Ora tutto inizia ad accumularsi. Per vari motivi non siamo riusciti a farcela”

MOURINHO – A trattenere al Tottenham Kane nelle prossime stagioni potrebbe contribuire il carisma del tecnico José Mourinho: “Il prossimo anno sarà la sua prima opportunità di avere davvero una preseason con la squadra, integrando così i suoi valori. Vedremo cosa succederà. Voglio vincere, voglio vincere trofei con la squadra, e voglio farlo il prima possibile. José è una persona onesta. Ti dice se stai facendo le cose bene o no, se gli piaci o no. Ho costruito un buon rapporto con lui, per me è bello lavorare con lui “