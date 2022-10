Kane sconfitto ma da record: tre traguardi in Premier League con una sola rete

Il bomber del Tottenham ha segnato contro l'Arsenal e ha realizzato ben tre record in una volta sola.

Redazione ITASportPress

Un gol inutile al fine del risultato ma che vale tantissimo per Harry Kane, almeno in termini di traguardi personali. Infatti, nel match tra Arsenal e Tottenham, finito 3-1 per i Gunners, un piccolo sorriso agrodolce arriva dalle labbra del centravanti inglese gli Spurs.

Il rigore realizzato è valdo al bomber ben tre record assoluti in Premier League. In primis, Kane è diventato il primo giocatore della storia del massimo campionato inglese a segnare 100 reti in trasferta. Complessivamente il centravanti ha segnato 190 reti in Premier League, tutte con la maglia degli Spurs. Uno score che lo porta ad essere - e qui arriva un altro traguardo da record - il terzo marcatore di tutti i tempi della Premier, dietro Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Come se non bastasse, come riportato anche dal Daily Mail, grazie al gol contro l'Arsenal, Kane è diventato il miglior marcatore in assoluto del derby del Nord di Londra con 44 centri complessivi, uno in più di un certo Thierry Henry.