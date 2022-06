Kane, sfida lanciata ad Haaland: “Scarpa d’Oro in Premier? La competizione ci migliora”

Il centravanti pronto a battagliare per il ruolo di capocannoniere nel campionato inglese

Redazione ITASportPress

Anche il capitano dell'Inghilterra e del Tottenham Harry Kane ha dato, a modo suo. il benvenuto in Premier League ad Erling Haaland, da poche ore ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City. Il centravanti inglese ha prima affrontato in conferenza stampa il tema dei pochi gol realizzati dalla sua Nazionale salvo poi concentrarsi proprio sul giovane bomber che dalla prossima annata di calcio duellerà con lui per essere capocannoniere del campionato.

Sulla Nazionale e l'assenza di gol da parte di altri calciatori aldilà di lui, Kane ha detto: "In ogni top team hai un attaccante principale che realizza la maggior parte dei gol, ma sono sicuro che ogni singolo ragazzo che indossa la maglia dell'Inghilterra vuole segnare, far parte delle azioni e ricevere assist. La cosa più importante è avere la mentalità e la fame di segnare reti. Ci siamo riusciti bene andando a segno nei tornei più importanti, ma stiamo ancora migliorando. I ragazzi sono desiderosi di segnare gol e di mettersi in gioco".

Passaggio poi sul trasferimento di Haaland al City: "L'arrivo di Haaland in Premier League? La battaglia per la Scarpa d'Oro è sempre dura. Ogni stagione che ho giocato è stata una dura battaglia. Una maggior competizione mi aiuta come giocatore e mi spinge come giocatore a migliorare".