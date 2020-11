Kane tifoso dell’Arsenal? Lui risponde: “Giocavo con loro, ma mi hanno lasciato andare…”

Si può tifare per una squadra e giocare nella formazione acerrima rivale? La questione della fede calcistica dei giocatori è spesso presente nei dibattiti degli appassionati. C’è chi non presta caso alle diversità nel tifo e chi invece è più intransigente. Anche Harry Kane si è trovato coinvolto in questa situazione.

TIFOSO

Infatti il bomber del Tottenham, da piccolo, era un tifoso dell’Arsenal. Un retroscena emerso durante la trasmissione Good Morning Britain. Il giornalista Piers Morgan lo ha interrogato: “La storia con le maglie da calcio è piuttosto complicata, no? Perché quando eri bambino, come sanno tutti i Gunner, eri un orgoglioso tifoso dell’Arsenal. Cosa ti è successo Harry Kane?”. L’attaccante inglese ha replicato: “Ho giocato per l’Arsenal quando ero più giovane e purtroppo per loro mi hanno lasciato andare. Sono al Tottenham da quando avevo 11 anni e ora ne sto raccogliendo i frutti”.