Kanté, troppa paura: sua stagione può essere già finita

N’Golo Kanté potrebbe dire stop alla sua stagione. Tanti i dubbi sulla ripresa della Premier League, ma ancora di più quelli legati al ritorno alle attività del centrocampista del Chelsea. Nelle scorse ore i primi rumors che mettevano al corrente del fatto che il francese temeva di contrarre il coronavirus e, dunque, aveva chiesto e ottenuto la possibilità di non allenarsi al centro sportivo dei londinesi. Adesso, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la situazione potrebbe essere ben più grave.

Kanté: stagione già finita?

Il Chelsea sarebbe pronto a permettere a N’Golo Kanté di perdere il resto della stagione 2019-20 se le sue paure in merito al coronavirus persisteranno. Il giocatore si è mostrato parecchio impaurito per le conseguenze che il Covid-19 ha creato in Inghilterra e nel mondo e starebbe temendo per la sua salute. Il francese avrebbe anche avuto precedenti problemi, avuto anche da suo fratello, morto per un infarto in passato. Ecco perché il club londinese, con l’ok anche del manager Frank Lampard, potrebbe lasciare carta bianca al centrocampista anche fino al resto della stagione facendo, di fatto, chiudere con ampio anticipo, l’annata di Kanté.