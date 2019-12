Kean, che succede? Entra e viene sostituito dopo appena 20 minuti

L’avventura inglese di Moise Kean non sembra procedere nel migliore dei modi. L’Everton sta attraversando una grave crisi di risultati. Per il giovane attaccante gli spazi a disposizione non sono particolarmente ampi. Nell’ultimo match, contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, Kean ha vissuto una giornata amara: dopo essere entrato al 70′ è stato sostituto per scelta tecnica proprio al 90′. Un dettaglio che forse lascia intendere un possibile divorzio al termine della stagione.