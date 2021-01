Keane attacca Pogba: “Dice di essere il migliore dello United. Doveva segnare contro il Liverpool…”

Un’occasione, ghiotta, fallita per battere il Liverpool. Il Manchester United ha avuto modo di strappare l’intera posta in gioco contro i Reds nella recente sfida di Premier League. La chance più clamorosa è capitata sui piedi di Paul Pogba che ha fallito da pochi metri l’occasione. Un tiro di destro parato abbastanza agevolemente da Alisson. Tanto basta per meritarsi le aspre critiche di Roy Keane.

L’ex bandiera Red Devils, come riportano i tabloid inglesi tra cui l’Independent e il Daily Mail, non ha avuto certo parole al miele per il centrocampista francese: “Pogba ha avuto buone possibilità durante la gara e questo è stato evidente anche da come poi ha reagito quando ha sbagliato. Ha controllato bene la palla nell’occasione migliore, ma poi doveva segnare. Mio Dio, come ha fatto a non segnare. Tira e colpisci ovunque, ma non addosso al portiere”, ha detto Keane.

E ancora: “Devo dire che il Manchester United non ha fatto male e ha avuto le sue occasioni. Certo è, che se Pogba dice di essere la stella principale della squadra. Beh, non può sbagliare certe occasioni da gol”.

Secondo il Mirror, proprio Il Polpo si sarebbe poi scusato dopo la gara negli spogliatoi con i compagni per l’errore nel corso della partita. Proprio quello ritenuto così grave da Keane.