Keane demolisce Solskjaer: “Non è all’altezza dello United, lo dice il CV”

Niente da fare per Ole Gunnar Solskjaer. Il Liverpool si rivela troppo forte anche per il Manchester United e conquista l’ennesima vittoria. I Red Devils tornano ad interrogarsi su una gestione con pochi lampi e tante ombre. Tra i detrattori dell’attuale tecnico c’è anche la leggenda Roy Keane, che ai microfoni di Sky Sport, durante un dibattito con Jamie Carragher, non ha usato mezze misure: “Avrei concesso più tempo a Mourinho, senza dubbi. Non mettiamo in dubbio che Solskjaer non sia all’altezza di un simile incarico. Lo dice il suo curriculum. Per alcuni motivi, certi allenatori godono del beneficio del dubbio in determinati club”. Una condanna senza appello per l’eroe della finale di Champions 1999.