Keane ne ha per tutti: “Liverpool disattento in difesa. Man. United? Finita luna di miele di Solskjaer…”

Una vittoria importante contro l’Arsenal non basta al Liverpool di Klopp per sfuggire a qualche critica da parte di Roy Keane. L’ex calciatore anche del Manchester United ha parlato a Sky Sports della prestazione dei Reds contro l’Arsenal. Non solo. Da buon ex, l’irlandese ha commentato anche le vicende di casa Red Devils mettendo in guardia il mister Ole Gunnar Solskjaer.

Keane: “Liverpool disattento in difesa”

“Sembrano davvero un macchina. Hanno una grande qualità per il futuro”, ha esordito Keane. “Sono ovviamente una delle squadre più forti del mondo. Il Liverpool strangola le squadre. So che in questa casa l’Arsenal ci ha messo del suo giocando in difesa ma anche facendo così non hanno impedito ai Reds di fare tre gol”. Ma dopo gli elogi, ecco la piccola frecciata: “Certo, il Liverpool almeno 1 o 2 volte ha avuto qualche problemino in difesa regalando qualche occasione ma hanno vinto e sicuramente hanno avuto un buon inizio di stagione”.

E il Manchester United con Solskjaer…

E passando al Manchester United: “In questa stagione i compiti di Solskjaer saranno diversi rispetto al passato. La scorsa annata occorreva arrivare più in alto possibile e dentro i primi quattro. Ma questa stagione si chiede di più. La posta in gioco è più alta e credo si chieda di vincere un trofeo. Non so se la Premier League o cosa. Indubbiamento penso che la luna di miele di Solskjaer al Manchester United sia finita, la pressione non farà che aumentare”, ha sentenziato Keane.

